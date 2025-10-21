Scossa di magnitudo 2.5 a Montalto Uffugo

il sisma

Un terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto nella zona: 5 km NE Montalto Uffugo (CS), alle 15 circa. Un’altra scossa si era registra, questa mattina, intorno alle 13:14. Il sisma ha una profondità di 9 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

