il sisma
Scossa di magnitudo 2.5 a Montalto Uffugo
Il sisma ha una profondità di 9 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma
Pubblicato il: 21/10/2025 – 15:28
Un terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto nella zona: 5 km NE Montalto Uffugo (CS), alle 15 circa. Un’altra scossa si era registra, questa mattina, intorno alle 13:14. Il sisma ha una profondità di 9 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
