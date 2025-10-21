Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:01
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il sisma

Scossa di magnitudo 2.5 a Montalto Uffugo

Il sisma ha una profondità di 9 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma

Pubblicato il: 21/10/2025 – 15:28
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Scossa di magnitudo 2.5 a Montalto Uffugo

Un terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto nella zona: 5 km NE Montalto Uffugo (CS), alle 15 circa. Un’altra scossa si era registra, questa mattina, intorno alle 13:14. Il sisma ha una profondità di 9 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Importanti
MONTALTO UFFUGO
SISMA CALABRIA
TERREMOTO CALABRIA
terremoto montalto uffugo
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x