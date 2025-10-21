Violento schianto a Corigliano Scalo nella notte: auto distrutta, tre giovani feriti

l’incidente

CORIGLIANO ROSSANO Notte di paura lungo via Enrico Berlinguer, la circonvallazione dello Scalo di Corigliano, dove attorno alle ore 2 una Fiat 500 con tre persone a bordo si è cappottata violentemente finendo la sua corsa contro un tabellone pubblicitario.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe tentato di evitare un altro mezzo in transito, perdendo il controllo e ribaltandosi lungo la carreggiata. Poi lo scontro violentissimo con l’impianto pubblicitario che ha parzialmente demolito la vettura con alcune componenti letteralmente staccatesi dalla scocca e finite in più parti del viale.

Immediato l’intervento dei soccorsi sul posto: i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, che hanno dovuto lavorare tra le lamiere per estrarre i tre feriti, tutti trasportati d’urgenza in ospedale dal Suem 118. I tre feriti, tutti giovani, avrebbero riportato uno di loro una frattura al femore, un altro una seria lesione al braccio, il terzo una ferita importante alla gamba.

Fortunatamente non ci sono vittime. Sul posto anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

