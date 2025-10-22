Al di fuori e forse anche “contro”. Nel centrosinistra torna a fare capolino il “partito dei sindaci”

“manovre” politiche

LAMEZIA TERME La (netta) sconfitta elettorale alle Regionali, la terza consecutiva negli ultimi 5 anni, ha aperto evidentemente una profonda ferita nel fronte progressista. Al di là, al di fuori e forse anche “contro” il centrosinistra classicamente inteso, e il partito che ne è il perno, il Pd, torna a fare capolino il cosiddetto “partito dei sindaci”. Da una nota diffusa da “CoriglianoRossanoPulita”, il movimento del sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, si viene a sapere che su iniziativa di alcuni primi cittadini di area venerdì a Rende (ore 18 al Museo del Presente) è stato organizzato «un confronto aperto e pubblico per iniziare a costruire una proposta politica condivisa e radicata nei territori». Tra i partecipanti anche figure di spicco come Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio neo eletto consigliere regionale con il Pd ma in posizione molto critica rispetto agli stessi dem (che ricambiano le critiche). Con Falcomatà e Stasi figurano, al momento, almeno stando alla nota Giuseppe Aieta, sindaco di Cetraro; Giusy Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni; Mimmo Lo Polito, sindaco di Castrovillari; Francesca Pisani, sindaca di Casali del Manco; Enzo Romeo, sindaco di Vibo Valentia; Renzo Russo, sindaco di Saracena. «Non è un caso – si legge infine nella nota – che tra gli interventi sono previsti sindaci di città capoluogo fino ai comuni delle aree interne, sindaci civici e con una appartenenza partitica, tutti accomunati dalla volontà di confrontarsi, fare rete, rilanciare il governo dei territori e far riavvicinare la nostra gente alla politica. Non si tratta di una iniziativa chiusa. Al contrario sono invitati tutti gli amministratori, attivisti e cittadini che condividono lo spirito di questa iniziativa». (c. a.)

