Caccia al riscatto: Cosenza e Crotone ora non possono più sbagliare

Dopo un weekend amaro, Cosenza e Crotone si preparano a scendere in campo con l’obiettivo di invertire la rotta nell’undicesima giornata del girone C di Serie C. Entrambe le squadre calabresi cercano punti pesanti per non perdere ulteriore terreno dalle prime della classe, Benevento e Salernitana, attualmente rispettivamente a +6 e +5 in classifica.

Cosenza, serve solidità

I rossoblù del tecnico Buscè ospiteranno domenica 26 ottobre alle 14.30 il Potenza, nona forza del campionato con 13 punti. Dopo il pareggio-beffa contro il Sorrento, l’imperativo è ritrovare equilibrio, soprattutto in fase difensiva, per evitare nuovi passi falsi. Dall’inizio si potrebbero rivedere Caporale e capitan D’Orazio. Ma a differenza dell’ultima trasferta, bisognerà fare i contro con l’ambiente del “Marulla”, dove continua la protesta del tifo organizzato e non solo, con spalti sempre più vuoti. Buscè potrebbe rilanciare dal primo minuto Luca Garritano, rimasto inizialmente in panchina nell’ultima uscita. A dirigere l’incontro sarà il signor Recchia di Brindisi.

Crotone, occasione da non sprecare

Per il Crotone, invece, la trasferta di Cava de’ Tirreni contro la penultima Cavese di sabato 25 ottobre alle 14.30, rappresenta un’occasione preziosa per tornare al successo. Dopo il ko interno con il Monopoli, gli Squali vogliono ritrovare brillantezza e, soprattutto, i gol di Guido Gomez, a secco da due partite. Contro una squadra in difficoltà, ferma a 8 punti, la squadra di Longo è chiamata a sfruttare al meglio il turno per rilanciarsi. L’arbitro del match sarà Gauzolino di Torino.

Con un campionato ancora lungo e una classifica corta, Cosenza e Crotone hanno tutte le carte in regola per rientrare nella corsa ai primi posti. Ma per farlo serviranno concretezza, continuità, vittorie già a partire da questo fine settimana e soprattutto sacrificio (specie in casa dei Lupi dove la rosa corta sta creando non pochi problemi ai ragazzi di Buscè). (redazione@corrierecal.it)

