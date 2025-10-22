Catanzaro, Pairetto al “Ceravolo” per la sfida tra giallorossi e Palermo
Resi noti i direttori di gara della nona giornata del campionato di serie B
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della nona giornata del campionato di serie B. Modena – Empoli (24/10, ore 20.30) arbitro: Tremolada di Monza. 25/10 – ore 15 Avellino – Spezia arbitro: Perenzoni di Rovereto; Monza – Reggiana arbitro: Fourneau di Roma; Sampdoria – Frosinone arbitro: Turrini di Firenze; Sudtirol – Cesena arbitro: Zanotti di Rimini; Entella – Pescara arbitro: Mucera di Palermo; Carrarese – Venezia (ore 17.15) arbitro: Perri di Roma; Catanzaro – Palermo (ore 19.30) arbitro: Pairetto di Nichelino; Padova – Juve Stabia (26/10, ore 15) arbitro: Allegretta di Molfetta; Bari – Mantova (26/10, ore 17.15) arbitro: Massimi di Termoli.
