Cerca di sfuggire a un controllo con manovre pericolose: intercettato e denunciato

CORIGLIANO ROSSANO La Squadra Volante del commissariato di polizia di Corigliano-Rossano ha fermato e controllato nell’area urbana di Rossano un pregiudicato del posto, segnalato per la sua recidiva condotta antigiuridica consistente nel mettersi alla guida di veicoli, privi di copertura assicurativa e senza patente, percorrendo strade in velocità, anche contromano, con pericolo per l’incolumità pubblica, in violazione delle norme del Codice della Strada. L’uomo, un 37enne, cercava di eludere il controllo effettuando manovre repentine e pericolose, facendo perdere inizialmente le proprie tracce. Intercettato e fermato, oltre ad essere stato denunciato all’autorità giudiziaria in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. e la reiterazione di guida senza patente, ha subìto a proprio carico il sequestro amministrativo del veicolo con cui viaggiava (intestato a terzo, obbligato in solido), poichè sprovvisto di Rca. Il mezzo è stato affidato al custode giudiziale. Il 37enneo per ben tre volte in precedenza ha assunto condotte analoghe, subendo le conseguenti sanzioni. Trovato in possesso di circa 4 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish, è stato, altresì, segnalato amministrativamente al Prefetto della Provincia di Cosenza per detenzione di stupefacenti per uso personale.

