«Cosa dice l’opposizione non lo decide Meloni»

la replica

ROMA “So dove mi aspetta ma non decide lei cosa dice l’opposizione. Lei oggi festeggia tre anni di governo, ma gli italiani no. Avete aumentato le tasse, sono aumentati i lavoratori poveri” mentre “le nascite sono scese”, “sono aumentati i prezzi degli affitti”, “abbiamo le bollette più care di Europa e voi non avete fatto nulla”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in Aula alla Camera dopo le comunicazioni di Giorgia Meloni sul consiglio europeo. “Con il suo governo sono aumentate di 1 milioni e mezzo le persone che non riescono a curarsi in un anno”, “smettete di litigare con le calcolatrici”, ha aggiunto. (Ansa)

