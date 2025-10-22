Mercato ittico a Corigliano Rossano, la società Meris esce dallo stato liquidazione

l’assemblea

CORIGLIANO ROSSANO Un passo decisivo per la valorizzazione del comparto ittico cittadino e per la rinascita di un settore strategico dell’economia locale. Con l’assemblea tenutasi lo scorso 20 ottobre in uno studio notarile, la società Meris S.c.a.r.l., con la quale il Comune di Corigliano-Rossano gestisce il mercato ittico comunale, è ufficialmente fuori dopo 14 anni dallo stato di liquidazione. «Si tratta – è detto in una nota stampa del Comune – di un risultato importante, frutto di un lavoro costante svolto in seno alla società e in Consiglio comunale grazie anche alla collaborazione con il Commissario liquidatore, Tonino Fusaro, che ha accompagnato l’Ente e la struttura tecnica lungo tutto il complesso percorso di chiusura della procedura». «Lo abbiamo detto – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – e lo abbiamo fatto. Dopo 14 anni la società Meris è ufficialmente fuori dalla liquidazione. È un passaggio importante, frutto di un lavoro svolto come amministrazione in seno alla società e in consiglio comunale. Il prossimo passo sarà la firma della concessione dell’immobile. Sembrano solo atti formali, ma sono in realtà strumenti indispensabili per il rilancio strategico della società, la valorizzazione del mercato e la tutela della nostra pesca». Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore comunale alle Opere pubbliche e Programmazione europea, Tatiana Novello, che ha seguito da vicino il procedimento amministrativo e tecnico. «Questo risultato – ha detto l’assessore – non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase. Con la fuoriuscita della Meris dallo stato di liquidazione possiamo finalmente programmare interventi concreti per restituire al mercato ittico il ruolo che merita come centro di riferimento per la filiera ittica locale e per l’economia della nostra città». «L’amministrazione comunale – prosegue il comunicato – sottolinea come la chiusura dello stato di liquidazione rappresenti il primo atto concreto del percorso di rilancio del mercato ittico di Corigliano-Rossano, simbolo della tradizione e dell’identità marinaresca della comunità, rimasto per troppo tempo in una condizione di incertezza. Con questo passaggio, la società Meris potrà tornare ad operare a pieno titolo, consentendo di pianificare interventi in sinergia con gli operatori del settore e con gli enti sovraordinati. Il Comune di Corigliano-Rossano conferma così il proprio impegno per la tutela e la promozione della pesca e delle economie del mare, nella convinzione che solo attraverso una gestione efficiente e partecipata sarà possibile restituire forza, dignità e prospettive di crescita ad un comparto che da sempre rappresenta il cuore produttivo della città».

