«No a controriforme reazionarie per riportare la scuola a un modello autoritario»
Sinistra Italiana Calabria contro le nuove indicazioni del ministro Valditara
LAMEZIA TERME «Sinistra Italiana Calabria dice no alle nuove indicazioni nazionali per il curricolo del ministro Valditara, ritenendole un inutile e pericoloso ritorno al passato. Ci sono delle controriforme reazionarie che possono essere effettuate a costo zero nel tentativo di riportare la scuola pubblica italiana a un modello di istruzione e formazione autoritario, trasmissivo e selettivo. È quanto sta accadendo alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della secondaria di primo grado. Queste sono, di fatto, le linee guida per la progettazione degli obiettivi di apprendimento e dei contenuti disciplinari ad essi connessi. Le Indicazioni 2025, volute dal ministro del MIM (ministero dell’istruzione e del merito), attraverso la commissione Perla, riportano la scuola pubblica italiana a un’impostazione gentiliana, tendente a realizzare un modello autoritario ed elitario, in netta contrapposizione ai principi costituzionali di un sistema formativo per tutti e aperto a tutti». Lo scrivono in una nota Francesco Tallarico e Rita Militi di Sinistra Italiana Calabria. «Sinistra Italiana – aggiunge la nota – pone l’attenzione circa la ridefinizione degli obiettivi di apprendimento e la figura del docente. Assistiamo a uno stravolgimento fin dall’incipit. Mentre le Indicazioni del 2012 si riferivano a Cultura, scuola e persona delineando un percorso democratico, laico e critico, le nuove indicano un percorso diverso: persona, scuola e famiglia, favorendo una visione etnocentrica che enfatizza l’occidentalismo e il concetto di appartenenza nazionale con la riproposizione dello studio della storia come racconto aneddotico e trascurando la funzione delle fonti storiche. Si elimina il concetto di cultura come elemento dinamico che orienta l’individuo nelle scelte, utilizzando le conoscenze e il sapere nei contesti di vita al fine di esercitare cittadinanza. Emerge una figura di docente che ci preoccupa molto; un insegnante da libro Cuore, con un’impostazione autoritaria: il docente trasmette dei contenuti disciplinari e l’alunno apprende, come un sacco da riempire di nozioni; “teste ben piene” anziché “teste ben fatte”. In tale contesto si nega ogni dimensione di reciprocità e di relazione all’interno dei processi di apprendimento. Il prefigurato autoritarismo del docente è smentito poi da una serie di contenuti disciplinari che l’insegnante deve somministrare, tra l’altro con una notevole confusione tra quelli che sono gli obiettivi di apprendimento e i contenuti per perseguirli, in netto contrasto con il principio costituzionale della libertà di insegnamento. In effetti, il Consiglio di Stato ha rilevato delle contraddizioni rispetto al dettato costituzionale e ha insistito nel sottolineare che non era necessario rivedere le Indicazioni del 2012; queste rimangono un documento pedagogico-didattico attualissimo per avviare all’interpretazione dell’attuale società. La scuola pubblica che noi vogliamo è quella che si riconosce nell’art 3, comma 2, della Costituzione: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona all’effettiva partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Gli elementi di questa riforma non vanno in questa direzione, anzi sono un atto politico finalizzato a un modello di scuola e quindi di società che si rifà alle scelte del governo in carica e non ai bisogni di formazione delle nuove generazioni. Sinistra Italiana Calabria organizzerà a breve un seminario di riflessione sulla scuola pubblica, durante il quale verranno presentati i punti chiave della proposta di legge di iniziativa popolare che ha come obiettivo la riduzione del numero degli alunni per classe».
