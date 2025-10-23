Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:18
Atti vandalici nella sede della delegazione comunale di Rossano: indagini in corso

Uffici a soqquadro, arredi distrutti e documenti sparsi ovunque. Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza

Pubblicato il: 23/10/2025 – 12:18
CORIGLIANO ROSSANO Persone non identificate si sono introdotte la notte scorsa negli uffici della delegazione comunale di Rossano a Corigliano-Rossano e hanno devastato gli arredi, disperso documenti ovunque e imbrattato una delle stanze. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i dipendenti che questa mattina dovevano iniziare il turno di lavoro. La porta d’ingresso è stata danneggiata e divelta. Sul posto è intervenuta la Polizia, supportata dalla scientifica che sta lavorando sulle tracce lasciate da chi ha devastato la sede istituzionale. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono state acquisite dagli investigatori che le stanno analizzando alla ricerca degli autori del gesto.

Foto ecodellojonio.it

