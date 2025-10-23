Skip to main content

eventi meteo estremi

Bomba d’acqua e allagamenti, paura nella notte a Verbicaro. Il sindaco: «Disastro sfiorato»

Strade come fiumi in piena, detriti e fango, auto danneggiate. L’ora tarda ha evitato conseguenze più gravi per i residenti

Pubblicato il: 23/10/2025 – 10:09
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
VERBICARO Strade come fiumi in piena, detriti e fango, auto danneggiate. E’ il bilancio della bomba d’acqua che nella notte ha travolto Verbicaro, centro dell’area nord del Cosentino: proprio l’ora tarda ha evitato conseguenze più gravi per i residenti. Si segnalano danni all’acquedotto ma per fortuna nessuna criticità sui residenti. Il sindaco Felice Spingola, invitando la cittadinanza a non utilizzare l’acqua potabile fino a comunicazioni ufficiali, sta seguendo gli interventi di verifica ed eventuale riparazione: segnalata la presenza di acqua torbida nella rete idrica. «Era un disastro annunciato per lavori fatti male che avevamo avuto modo di denunciare anche precedentemente» ha commentato il primo cittadino, che ha peraltro allertato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ma anche i responsabili degli ambiti di Bacino e le imprese che hanno effettuato i lavori. (redazione@corrierecal.it)

