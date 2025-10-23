Skip to main content

l’avviso della prociv

Maltempo e vento forte, allerta gialla in Calabria

Una perturbazione di origine atlantica porta fin da oggi maltempo sull’Italia. Forti mareggiate sulle coste esposte

Pubblicato il: 23/10/2025 – 16:58
ROMA Una perturbazione di origine atlantica porta fin da oggi maltempo sull’Italia con precipitazioni più intense al Nord e sulla Toscana e venti di burrasca al Centro-Nord. Tra la serata e la nottata, la perturbazione si sposterà rapidamente verso i Balcani, favorendo il sostanziale esaurimento delle precipitazioni ma estendendo alle regioni meridionali un’intensa ventilazione dai quadranti occidentali, con raffiche molto forti soprattutto sui rilievi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che segue ed estende quello precedente. L’avviso prevede dalla sera di oggi venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte sui settori appenninici delle citate regioni e sui rilievi della Sicilia. Forti mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 24 ottobre, allerta gialla su settori di Campania e Calabria.

