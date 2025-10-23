Notte di paura a Roseto Capo Spulico, aggrediti due giovani: uno è in gravi condizioni

l’episodio

ROSETO CAPO SPULICO Una grave aggressione è avvenuta nella notte al Parco “Qualità della vita” di Roseto Capo Spulico, nel Cosentino. Due ventenni sono stati feriti con armi da taglio e oggetti contundenti e trasportati entrambi all’ospedale di Cosenza. Uno dei due è stato dimesso in giornata, mentre l’altro, in gravi condizioni, avrebbe subito diverse ferite al torace, al dorso e alla mano sinistra, oltre all’imputazione di un dito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano. Su quanto accaduto vige il massimo riserbo degli inquirenti in quanto sono in corso le indagini sia per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e sia per individuare i responsabili. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato