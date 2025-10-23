Studio e sogni da realizzare, ecco gli Alfieri 2025: c’è anche un giovane calabrese

il riconoscimento

ROMA La campanella suona anche al Quirinale. Domani mattina i 25 migliori studenti d’Italia saranno premiati come Alfieri del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Provenienti da 14 Regioni – in particolare da 24 città italiane e una città estera, Francoforte – le ragazze e i ragazzi, insigniti della Medaglia, hanno terminato il loro percorso nella scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. La cerimonia si svolgerà in occasione della consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2025. Tante e diverse le realtà rappresentate, dalle storie, i desideri ed i progetti dei giovani premiati.

L’elenco

Alisia Gabriela Di Panfilo, Giorgio Basilotta, Gaia Ruggiero, Serena Affaitati (Francoforte), Alessandro Altieri (Bari), Giada Baratto (Padova), Alessandro Bellusci (Torino), Lorenzo Benericetti (Pisa), Alice Bordet (Ravenna), Alfredo Marco Caccamo (Reggio Calabria), Guerrino Davide Cassella (Caserta), Stella Ferla (Cremona), Emma Gasser (Bolzano), Giorgio Giglio (Roma), Luisa Iorio (Napoli), Valentino Lai (Sud Sardegna), Maria Teresa Leone (Siena), Andrea Manica (Taranto), Filippo Nicotra (Enna), Tiziano Pilz (Verona), Martina Sechi (Oristano), Sofia Soldavini (Varese), Lucrezia Luciana Teti (Alessandria), Vittorio Antonio Trobia (Brindisi), Hoara Vaira (Pesaro e Urbino). I giovani sono stati ricevuti oggi alla Camera dal presidente Lorenzo Fontana. Il premio Alfieri del Lavoro è stato istituito nel 1961 dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro: ogni anno premia i neo eletti Cavalieri del Lavoro, nominati in occasione della Festa della Repubblica. Come da regolamento, gli studenti vengono scelti dopo una segnalazione dei presidi e non più di uno per provincia. Tra i requisiti richiesti c’è una votazione di almeno 9 su 10 alla fine delle medie, 8 su 10 di media per i primi 4 anni della scuola secondaria di secondo grado e una votazione non inferiore a 100 su 100 alla maturità.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato