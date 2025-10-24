Crotone, denunciato per detenzione e trasporto di articoli pirotecnici

sicurezza

CROTONE La Polizia di Stato di Crotone, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, disposti dal Questore di Crotone, Renato Panvino, ha deferito in stato di libertà un uomo per aver omesso di denunciare all’Autorità di pubblica sicurezza la detenzione di materiale esplodente e averlo trasportato senza alcun titolo autorizzativo. Nel corso del servizio di controllo del territorio, personale delle Volanti attratto dal passaggio di due soggetti a bordo di un’autovettura, procedeva al fermo e al controllo del veicolo; insospettiti per circostanze di tempo e di luogo dalla presenza degli stessi ed atteso che nel corso del colloquio i due cadevano in contraddizione, gli operatori procedevano a perquisizione, rinvenendo all’interno del veicolo diverso materiale esplodente, in particolare nr. 5 batterie di articoli pirotecnici e nr. 1 manufatto artigianale, tutti privi di classificazione e catalogazione, nonché di omologazione e riconoscimento con marchio Ce. Al fine di procedere in sicurezza, veniva richiesto anche l’intervento del reparto artificieri della Polizia di Stato. Al termine dell’attività di verifica, il materiale esplodente, dal peso totale di 36,2 kg, e altro materiale pirotecnico, dal peso di 3834,4 grammi, sono stati sottoposti al vincolo del sequestro penale. Altresì, con l’ausilio della Polizia Stradale, l’uomo è stato sanzionato per aver violato le norme del Codice della Strada (€ 2.106,00) con contestuale ritiro della patente di guida e sottoposizione del veicolo a fermo amministrativo.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato