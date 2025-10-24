Maria Grazia Minisci è la nuova presidente di Confagricoltura Cosenza. Statti: «Affronterà con determinazione le sfide della sostenibilità e dell’innovazione»

L’elezione

COSENZA Cambio al vertice di Confagricoltura Cosenza. Il Consiglio Direttivo, riunitosi ieri nella sede di via Piave, ha eletto all’unanimità Maria Grazia Minisci quale nuova Presidente dell’organizzazione.

Imprenditrice di lunga esperienza e figura di riferimento del comparto agricolo provinciale della piana di Sibari, Minisci è attiva da anni nel settore delle produzioni olivicole, frutticole e agrumicole, dove ha saputo distinguersi per competenza, visione e capacità innovativa. La sua azienda è un esempio virtuoso di agricoltura biologica, orientata alla qualità, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle eccellenze locali.

Conosciuta per il suo impegno nel promuovere la crescita e la modernizzazione dell’agricoltura cosentina, Maria Grazia Minisci porterà in Confagricoltura un approccio concreto e dinamico, attento alle esigenze delle imprese e aperto alle sfide della transizione ecologica e digitale.

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità – ha dichiarato la neo Presidente – consapevole del valore del nostro comparto e dell’importanza di lavorare insieme per dare forza e prospettiva al mondo agricolo della nostra provincia. Rivolgo un sentito ringraziamento alla Presidente uscente Paola Granata per il prezioso lavoro svolto negli anni alla guida dell’organizzazione, per l’impegno costante a favore del settore agricolo e per il contributo dato alla crescita e al consolidamento dell’associazione».

L’elezione di Maria Grazia Minisci è accolta con entusiasmo dalla base associativa, che riconosce in lei una leader capace di coniugare esperienza imprenditoriale, visione strategica e passione per la terra.

Gli auguri di Statti: «Porterà un approccio concreto e dinamico»

«Desidero rivolgere a Maria Grazia Minisci le mie più sincere congratulazioni per la nomina a Presidente di Confagricoltura Cosenza. La sua esperienza imprenditoriale, la visione strategica e la profonda conoscenza del territorio saranno un importante punto di riferimento per le imprese agricole della provincia». A dichiararlo il presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti che aggiunge: «Sono certo che, con passione e competenza, saprà dare nuovo impulso alle attività dell’organizzazione, affrontando con determinazione le sfide della sostenibilità e dell’innovazione. Un sentito ringraziamento va anche a Paola Granata per il prezioso lavoro svolto in questi anni alla guida di Confagricoltura Cosenza, per l’impegno costante a favore del mondo agricolo e per il contributo dato alla crescita e al rafforzamento dell’associazione. A Maria Grazia Minisci e a tutto il Consiglio Direttivo, i miei migliori auguri di buon lavoro».

