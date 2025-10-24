Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:06
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’agguato

Tentato omicidio a Roseto Capo Spulico, fermate 4 persone

Il raid con machete è avvenuto ieri nei pressi dei parcheggi adiacenti al campo sportivo. Una delle vittime è ricoverata in condizioni disperate

Pubblicato il: 24/10/2025 – 13:40
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tentato omicidio a Roseto Capo Spulico, fermate 4 persone

COSENZA Ieri mattina un uomo è stato gravemente ferito a seguito di un agguato a Roseto Capo Spulico nei pressi dei parcheggi adiacenti al campo sportivo. Sul caso indagano i carabinieri di Cassano allo Ionio guidati dalla comandante Chiara Baione, coordinati dal comando provinciale dei carabinieri di Cosenza guidato dal comandante Andrea Mommo. L’uomo, L.N, rimasto ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale e le sue condizioni sono disperate, mentre il secondo giovane rimasto coinvolto è stato dimesso ieri sera. Immediate le indagini, che hanno portato al fermo di 4 persone questa notte, condotte al carcere di Castrovillari. Le vittime dell’aggressione sono tre giovani: un italiano, un albanese e una cilena. Gli assalitori, armati di mazze da baseball e di un machete, si sono avventati sulle vittime con inaudita violenza. Gli inquirenti hanno ascoltato i testimoni e ricostruito la dinamica grazie alle telecamere di videosorveglianza. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
4 fermati
aggressione
arresti
carabinieri roseto capo spulito
COSENTINO
Cosenza
In evidenza
ROSETO CAPO SPULICO
tentato omicidio
Categorie collegate
Cosenza
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x