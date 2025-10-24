Tentato omicidio a Roseto Capo Spulico, fermate 4 persone

l’agguato

COSENZA Ieri mattina un uomo è stato gravemente ferito a seguito di un agguato a Roseto Capo Spulico nei pressi dei parcheggi adiacenti al campo sportivo. Sul caso indagano i carabinieri di Cassano allo Ionio guidati dalla comandante Chiara Baione, coordinati dal comando provinciale dei carabinieri di Cosenza guidato dal comandante Andrea Mommo. L’uomo, L.N, rimasto ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale e le sue condizioni sono disperate, mentre il secondo giovane rimasto coinvolto è stato dimesso ieri sera. Immediate le indagini, che hanno portato al fermo di 4 persone questa notte, condotte al carcere di Castrovillari. Le vittime dell’aggressione sono tre giovani: un italiano, un albanese e una cilena. Gli assalitori, armati di mazze da baseball e di un machete, si sono avventati sulle vittime con inaudita violenza. Gli inquirenti hanno ascoltato i testimoni e ricostruito la dinamica grazie alle telecamere di videosorveglianza. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato