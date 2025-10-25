Catanzaro-Palermo 1-0: Cissè frena la corsa dei rosanero

serie b

Lo scontro del Sud al Ceravolo tra Catanzaro e Palermo finisce 1-0: prima vittoria scacciacrisi per i calabresi, prima sconfitta per i siciliani che rallentano la corsa verso la vetta. Aquilani vira sul 3-5-2 schierandosi a specchio contro i rosanero. La prima occasione arriva per gli ospiti con un tiro da fuori di Diakite smanacciato da Pigliacelli. Al 28esimo Iemmello si ritrova sui piedi un pallone pericoloso, ma il suo tiro scivola fuori alla destra di Joronen. L’occasione d’oro capita nel finale di primo tempo sui piedi di Pontisso che si invola da solo in area ma spreca davanti a Joronen; sul corner successivo è Iemmello, stavolta, a colpire di testa a lato. Nel recupero il Catanzaro va avanti meritatamente con Cissè che, dopo un rimpallo, non sbaglia colpendo col sinistro sotto la traversa. E’ il quarto gol del suo campionato, ovvero la metà di tutti quelli segnati finora dalle aquile. Nella seconda frazione il Palermo parte forte e sfiora subito il pareggio con Segre e, poco dopo, con un colpo di testa centrale di Pohjanpalo. Iemmello, di nuovo di testa, colpisce alto sulla traversa. Tra gli ospiti entra Brunori per tentare la svolta, ma sono i padroni di casa ad avere l’opportunità di chiudere il match ancora con il capitano che chiama Joronen agli straordinari. Per gli uomini di Inzaghi non è serata e Pohjanpalo manca il pallone di testa, a due passi dalla porta.

Tabellino

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli 6; Brighenti 6.5, Antonini 7, Di Chiara 6 (27’st D’Alessandro 6); Cassandro 6, Pontisso 6 (27’st Alesi 6), Petriccione 6 (1’st Buglio 6.5), Rispoli 6.5, Favasuli 6.5; Cisse 7 (39’st Pittarello sv), Iemmello 6.5 (44’st Bettella sv). In panchina: Marietta, Bashi, Pandolfi, Liberali, Nuamah, Oudin, Buso. Allenatore: Aquilani 7.

PALERMO (3-5-2): Joronen 6.5; Pierozzi 5.5 (1’st Bereszynski 6), Peda 5.5, Ceccaroni 6; Diakite 5.5, Palumbo 5.5, Ranocchia 6 (32’st Gomes sv), Segre 5.5 (33’st Corona sv), Augello 5.5 (28’st Vasic 5.5), Le Douaron 5.5 (22′ st Brunori 5.5), Pohjanpalo 5. In panchina: Gomis, Bardi, Giovane, Blin, Veroli. Allenatore: Inzaghi 5.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 6.

RETI: 47’pt Cisse.

NOTE: cielo sereno, terreno in buone condizioni. Spettatori: 8400. Ammoniti: Pierozzi, Petriccione, Pontisso, Iemmello, Peda, Palumbo. Angoli: 2-8; Recupero: 3′ pt, 6′ st.

