Crotone, notte fonda a Cava: seconda sconfitta di fila e vetta più lontana

il ko esterno

CAVA DE’ TIRRENI Il Crotone non si rialza. Dopo la caduta casalinga contro il Monopoli, arriva anche la prima sconfitta esterna stagionale: allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni, i rossoblù di Emilio Longo si arrendono 1-0 a una Cavese più cinica e compatta, trascinata dal gol in avvio di Munari.

Un risultato pesante, che certifica il momento negativo della formazione pitagorica, apparsa fragile e poco incisiva in zona gol, nonostante il forcing finale.

Il match si era messo subito in salita per il Crotone: dopo appena tre minuti, Munari finalizza la prima vera azione dei padroni di casa, infilando Merelli da distanza ravvicinata. La reazione ospite è immediata ma confusa. Piovanello ci prova su punizione, poi Fusco e Awua – l’ex della gara – impegnano la retroguardia calabrese. Gli uomini di Longo faticano a trovare spazi contro una Cavese corta e ordinata, capace di chiudere tutti i varchi.

Nella ripresa il Crotone cambia volto: dentro Stronati, Cargnelutti e Vinicius subito dopo l’intervallo, poi anche Bruno al posto di Groppelli. Le mosse portano più ritmo ma non il gol. Zunno sfiora il pareggio con un destro che finisce a lato, mentre Maggio si divora il possibile 1-1 calciando addosso a Boffelli.

Nel frattempo la Cavese perde Fusco (sostituito da Ubaldi) ma continua a difendersi con ordine, mentre i minuti scorrono tra ammonizioni e crampi. Nel finale Gomez e Mazzocchi (entrato da poco) tentano l’assalto, ma la difesa campana regge l’urto.

Nei cinque minuti di recupero succede di tutto: prima un colpo di testa di un difensore della Cavese per poco non beffa il proprio portiere, con Boffelli costretto al miracolo per evitare l’autogol, poi l’ultimo assalto dei rossoblù che però si spegne sul muro biancoblù. Alla fine festeggia la Cavese, mentre il Crotone torna a casa con un’altra sconfitta e tante domande. Per Longo è il momento più delicato da inizio stagione: la squadra non vince da due giornate e sembra aver smarrito brillantezza e fiducia. E il rischio di perdere contatto con la vetta del girone C ora è concreto.

Il tabellino



CAVESE: Boffelli; Luciani (34’st Piana), Cionek, Nunziata; Amerighi (23’st Fornito), Munari (38’st Barone), Awua, Macchi; Orlando (23’st Evangelisti), Sorrentino; Fusco (9’st Ubaldi). A disp.: Manzo, Iuliano, Di Paola, Suplja, Guida, Pelamatti, Maiolo, D’Incoronato, Bolcano. All.: Prosperi

CROTONE: Merelli; Leo (1’st Cargnelutti), Berra, Di Pasquale, Groppelli (19’st Bruno); Sandri, Gallo (1’st Vinicius); Zunno, Piovanello (1’st Stronati), Maggio; Gomez. A disp.: Martino, Sala, Marazzotti, Guerra, Calvano, Cocetta, Vrenna. All.: Longo

ARBITRO: Gauzolino di Torino

MARCATORI: 3’pt Munari (Ca)

NOTE: ammonisti Macchi (Ca), Amerighi (Ca), Fusco (Ca), Evangelisti (Ca), Berra (Cr), Cionek (Ca), Longo (Ca), Cargnelutti (Cr).

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato