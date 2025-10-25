Incidente mortale a Roma, muore 20enne: ipotesi gara tra veicoli

la tragedia

ROMA Potrebbe esserci stata una gara tra auto alla base dell’incidente di ieri sera su via Cristoforo Colombo a Roma in cui è morta una ragazza di 20 anni. Dai primi accertamenti, sembra che una macchina su cui viaggiavano due ragazzi procedesse ad alta velocità – forse in una gara con un altro veicolo – e ha urtato quella su cui si trovava la vittima che procedeva in quel momento sulla stessa carreggiata ed è finita poi contro un albero sullo spartitraffico. La ragazza, Beatrice Bellucci, si trovava sul sedile del passeggero e, a causa delle gravi ferite, è morta in ospedale. Ricoverati in codice rosso gli altri tre giovani coinvolti nello scontro. Sulla dinamica sono in corso indagini della polizia locale.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato