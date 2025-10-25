Omicidio a Lamezia Terme, fissata l’udienza di convalida per il fermo di Pasquale Colelli

il provvedimento

LAMEZIA TERME E’ attesa per lunedì prossimo l’udienza di convalida davanti al Gip del Tribunale di Lamezia Terme per il fermo di Pasquale Colelli, di 30 anni, disoccupato, costituitosi nella giornata di ieri per l’omicidio di Emiliano Torcasio, di 52 anni, autista, ucciso nella notte fra giovedì e venerdì nella zona di Ginepri con una decina di coltellate. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Vincenzo Quaranta e condotte dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, proseguono per accertare il movente dell’omicidio. Torcasio è stato trovato in una pozza di sangue, colpito con diversi fendenti in diverse parti del corpo, in particolare al collo ed al volto. I due si conoscevano da tempo e avevano trascorso la serata di giovedì insieme, in un bar della città. Si sono poi allontanati per raggiungere probabilmente il lungomare lametino dove è avvenuto il delitto. Cosa sia successo dopo che i due si sono allontanati, è quello che stanno cercando di capire gli inquirenti. Sul corpo di Torcasio è stata disposta l’autopsia. (Ansa)

