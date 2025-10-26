Skip to main content

Acri, inaugurato da Calabria Verde il Museo Naturalistico Micologico

Ospitato all’interno di Palazzo Sprovieri, al suo interno diverse teche con piante forestali e funghi del territorio. La cerimonia si è svolta durante il Forum di Micologia

ACRI Si è svolto ad Acri nei giorni 25 e 26 ottobre il Trentennale del Forum di Micologia, curato dall’AMB Gruppo Micologico Naturalistico Sila Greca. A fare da cornice architettonica all’evento lo splendido Palazzo Sprovieri con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturale gestito da Azienda Calabria Verde. Diversi esperti regionali e nazionali, oltre ai rappresentati istituzionali, hanno partecipato insieme alle scuole locali, a cittadini, appassionati e cultori della materia provenienti da tutta la Calabria. Nell’occasione è stato inaugurato il nuovo Museo Naturalistico Micologico, fortemente voluto da Calabria Verde e ospitato all’interno del Palazzo, dove sono esposte numerose teche con piante forestali e funghi ipogei ed epigei del territorio. All’interno è presente anche una ricca biblioteca tematica che consente approfondimenti scientifici sul ciclo vitale e sulle funzioni ecologiche delle diverse specie.

Il Museo verrà ulteriormente potenziato

Il taglio del nastro si è svolto nel suggestivo chiostro del palazzo, dove i partecipanti hanno potuto ammirare anche le tecnologie di liofilizzazione e crioconservazione utilizzate nei laboratori di Calabria Verde per la conservazione e lo studio delle specie vegetali e micologiche. Nel suo intervento, il Direttore Generale di Calabria Verde Oliva ha rinnovato, insieme alla presidente De Marco, la volontà di proseguire la collaborazione avviata e di ospitare nuovamente la manifestazione negli spazi del palazzo. E’ stato poi rivolto un ringraziamento al personale del distretto, coordinato da Francesco Liguori, per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento. Il direttore ha ribadito la volontà dell’Azienda di potenziare le finalità e gli obiettivi del museo, attraverso nuove installazioni tecnologiche e future iniziative dedicate alla ricerca, alla formazione e alla sensibilizzazione ambientale.

