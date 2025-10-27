Consiglio regionale, tutto confermato. Ecco chi siederà a Palazzo Campanella – NOMI

giochi chiusi

CATANZARO Tutto confermato. Alla proclamazione del presidente della Regione Roberto Occhiuto la Corte d’appello di Catanzaro, sulla base delle risultanze dei verbali delle operazioni di scrutinio, ha anche di fatto definito la composizione del Consiglio regionale distribuendo i seggi sia per la quota proporzionale sia per il premio di maggioranza. Nessun cambiamento rispetto alle prime risultanze dopo le Regionali del 5 e del 6 ottobre: 12 consiglieri regionali riconfermati, tutti gli altri sono new entry, 7 le donne elette.

Il nuovo Consiglio

Del nuovo Consiglio regionale ovviamente faranno parte i due principali candidati alla presidenza della Regione, il riconfermato Roberto Occhiuto (Forza Italia) per il centrodestra e Pasquale Tridico (M5S) per il centrosinistra. Per quanto riguarda la maggioranza di centrodestra, che avrà 20 seggi più quello del presidente Occhiuto, Forza Italia avrà 7 consiglieri regionali: gli uscenti Gianluca Gallo (recordman assoluto di preferenze), Pasqualina Straface, Domenico Giannetta, Salvatore Cirillo, e quindi Elisabetta Santoianni, il segretario provinciale azzurro di Catanzaro, Marco Polimeni, il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, vicesegretario di FI.



Quattro i consiglieri regionali eletti con Occhiuto Presidente

Sono gli uscenti Pierluigi Caputo e Giacomo Crinò, e poi le new entry Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza e presidente dell’Anci, e il vicesegretario di Forza Italia Emanuele Ionà. Quattro anche i consiglieri regionali eletti con Fratelli d’Italia: gli uscenti Luciana De Francesco, Antonio Montuoro e l’assessore uscente Giovanni Calabrese e il coordinatore provinciale di FdI di Cosenza Angelo Brutto. La Lega ha eletto come consiglieri regionali gli uscenti Filippo Mancuso, presidente uscente del Consiglio regionale, e l’uscente Giuseppe Mattiani e il sindaco di Castrolibero Orlandino Greco. Due i consiglieri regionali di Noi Moderati: Vito Pitaro e Riccardo Rosa.

L’opposizione

Per quanto riguarda il centrosinistra, che avrà 10 seggi tra cui quello di Tridico, il Pd ha eletto quattro consiglieri regionali: l’uscente Ernesto Alecci e poi Rosellina Madeo, il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio e il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. La Lista Tridico Presidente porta in Consiglio regionale Ferdinando Laghi (uscente) ed Enzo Bruno, già presidente della Provincia di Catanzaro. Il Movimento 5 Stelle elegge come unico consigliere regionale l’ex parlamentare Elisa Scutellà, mentre Democratici Progressisti elegge il cosentino Francesco De Cicco. In Consiglio regionale infine, per Casa Riformista, Filomena Greco, segretario regionale di Italia Viva. Se Tridico, come sembra ormai scontato, opterà per il seggio di europarlamentare, al suo posto entrerà un esponente del M5S: il nome più probabile è quello della ex parlamentare Elisabetta Barbuto. Per il momento, sono stati proclamati solo i consiglieri regionali eletti con il seggio “pieno” nella circoscrizione Sud (Reggio Calabria): quelli eletti nella circoscrizione Centro (Catanzaro-Crotone-Vino Valentia) e Nord (Cosenza) dovrebbero essere proclamati mercoledì. Comunque, è definita al momento la composizione del prossimo Consiglio regionale: bisognerà poi vedere come evolveranno in futuro i ricorsi che presumibilmente ci saranno da parte dei non eletti. (redazione@corrierecal.it)

