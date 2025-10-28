Catanzaro, domani turno infrasettimanale a Mantova. Al via la prevendita per la sfida contro il Venezia

info per i tifosi

CATANZARO Domani sera il Catanzaro tornerà in campo per il turno infrasettimanale del campionato di serie B in quel di Mantova. Ma in vista della sfida contro il Venezia in programma domenica 2 novembre 2025 alle ore 15 allo stadio “Nicola Ceravolo”, il club giallorosso ha reso note le modalità di vendita dei biglietti.

I biglietti potranno essere acquistati presso le rivendite TicketOne presenti sul territorio locale o direttamente al botteghino dello stadio nei giorni precedenti l’incontro: venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre, entrambi dalle 10 alle 18, mentre domenica 2 novembre il botteghino aprirà alle 9 fino all’inizio della gara. La gamma di prezzi è varia e differenziata per settori e fasce d’età. La Curva Ovest, ad esempio, prevede un costo di 17,50 euro per l’intero, 14 euro per il ridotto e 7,50 euro per i giovani nati dopo il 1 gennaio 2014. I Distinti e le Tribune, centrali e laterali, presentano invece tariffe più elevate, fino a 60 euro per l’intero in Tribuna Centrale, con riduzioni per over 65, donne, ragazzi e giovani under 11. Per i tifosi con disabilità, la società conferma che è attivo l’accreditamento per coloro che hanno già completato la fase di pre-accreditamento e ricevuto il codice TicketOne per la stampa del biglietto, con link dedicati per diverse percentuali di invalidità.

Al momento, la vendita per la tifoseria ospite è sospesa, in attesa delle disposizioni degli organi di ordine pubblico.

Nei giorni di prevendita sarà possibile ritirare le fidelity card già sottoscritte e non ancora ritirate, ad eccezione della giornata della gara.

