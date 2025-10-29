Al via la prevendita dei biglietti per Crotone-Trapani

info per i tifosi

CROTONE Il Football Club Crotone ha annunciato che a partire dalle ore 15 di oggi, mercoledì 29 ottobre, è ufficialmente aperta la vendita dei biglietti per la sfida Crotone–Trapani, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. La partita è in programma domenica 2 novembre alle ore 14:30 allo stadio “Ezio Scida”.



Potranno usufruire del ridotto gli Under 18 – ovvero coloro che non hanno ancora compiuto 18 anni alla data della gara – e gli Over 65, che abbiano già raggiunto i 65 anni alla stessa data.

I biglietti sono disponibili online sul sito TicketOne e presso i punti vendita abilitati. Inoltre, sarà possibile acquistarli anche presso il Ticket Point ufficiale di via G. Di Vittorio, che aprirà sabato 1 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, e domenica 2 novembre dalle 10 e fino al fischio d’inizio del match, compatibilmente con la disponibilità dei tagliandi.

Per quanto riguarda il settore ospiti, la vendita rimarrà attiva fino alle ore 19 del giorno precedente alla gara, come previsto dalla normativa vigente. In caso di difficoltà o problemi legati all’acquisto dei biglietti, è possibile richiedere assistenza direttamente sul sito web di TicketOne.

