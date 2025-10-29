Associazione finalizzata alla frode sportiva, 5 arresti a Reggio Calabria – VIDEO

operazione “penalty”

REGGIO CALABRIA Cinque persone sono finite agli arresti domiciliari per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. Il blitz è scattato all’alba quando i carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e i finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura della Repubblica. L’inchiesta riguarda il mondo del calcio e, in particolare, le serie minori. Gli indagati avrebbero scommesso in modo illegale sulle partite, con la complicità degli arbitri.

I particolari dell’operazione saranno resi noti dal procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Borrelli e dagli investigatori nel corso di una conferenza stampa in programma alla 11 in Procura.

In aggiornamento

