Fioroni: «L’astensionismo riduce la qualità della democrazia. Ma c’è la necessità di migliorare l’offerta politica»

ROMA La scarsa affluenza alle urne «riduce la qualità della democrazia». La conseguenza principale è «l’indebolimento delle Istituzioni». Ma a questo risultato si arriva per motivi ben precisi: chiama in causa la politica, «quella che deve essere “con la P maiuscola”», Giuseppe Fioroni, che ai microfoni del Corriere della Calabria, fornisce un’analisi delle cause e delle conseguenze dell’astensionismo. E l’ex ministro della Pubblica Istruzione del Governo Prodi, ex esponente del Partito Democratico, fa anche un passaggio analitico di quello che è accaduto in Calabria alle ultime regionali, tra percentuali altissime di astenuti al voto (oltre il 56%) e la sconfitta del campo largo.

«Non si può scegliere solo il leader a prescindere da ideali, valori e progetti»

Secondo Fioroni, «la politica complessivamente si deve rendere conto che se le elezioni le vincono quelli che restano a casa significa che l’offerta politica complessivamente non è in grado di mostrarsi interessante per il bene comune delle persone e spesso c’è il rischio che venga ritenuta anche dannosa. Questo genera delle istituzioni che diventano deboli, ecco perché la scarsa affluenza riduce la qualità della democrazia in questo Paese». Un’analisi che l’ex ministro dell’Istruzione espone in modo approfondito, davanti a una platea di studenti, in occasione dell’evento del think tank “Parole Guerriere” “Perché le persone non votano? Apocalittici e (dis)integrati”, organizzato nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio.

«Perché quando un sindaco è eletto con due concittadini su dieci, – spiega ancora ai nostri microfoni Fioroni – per otto è indifferente il suo operato o il suo esistere. Quindi c’è la necessità di migliorare l’offerta politica, di ridare ai cittadini la possibilità di scegliere anche i deputati e senatori, evitando che i deputati e senatori rispondano a chi li nomina e non chi li elegge, e sostanzialmente anche riassumere la voglia di una politica con la P maiuscola, dove gli italiani, uomini, donne e giovani, sono chiamati prima a credere in qualcosa, condividere valori e progetti ideali, a riconoscersi e quindi avere senso di identità e di appartenenza, e poi scegliere. Il leader – afferma Fioroni – è importante, ma non si può scegliere solo il leader a prescindere da ideali, valori e progetti, perché questo rischia semplicemente di portare la gente poi ad astenersi e a non partecipare se non ottiene quello che era stato promesso, se non c’è un tornaconto immediato. Questo è il male del nostro futuro come Paese».

L’affondo al campo largo

Critico sull’alleanza Pd-M5S, sul cosiddetto “campo largo” che in particolare in Calabria ha portato alla sconfitta del candidato Pasquale Tridico, esponete pentastellato: «In politica sommare insieme le pere con le mele non è detto che produca un’ottima macedonia, spesso produce qualcosa di indigesto».

Ex dem, Fioroni lasciò il Partito Democratico nel 2023, con l’arrivo alla segreteria di Elly Schlein. «La segretaria – spiega – ha fatto legittimamente una scelta, una scelta che era diversa da quella che io pensai quando fondai con altri il Partito Democratico. Poteva essere il crogiolo per mettere insieme cattolici, sinistra non massimalista, liberal democratici, riformisti. Si è preferito fare cento sfumature di rosso, e questa è un’altra cosa da quella che avevo sperato».

