Il Catanzaro esce alla distanza: Mantova espugnata
I giallorossi vincono in trasferta per 3-1 ribaltando lo svantaggio iniziale con un autogol di Majer e le reti di Cissè e Favasuli
MANTOVA Mantova-Catanzaro 1-3 nella 10ma giornata della Serie B di calcio. Per i padroni di casa a segno Mancuso al 7′, pareggio calabrese con Majer al 23′ della ripresa. Nel finale il Catanzaro dilaga con le reti di Cissé (30′) e Favasuli (35′) che ribaltano il risultato. Seconda vittoria consecutiva per i giallorossi di mister Aquilani.
Tabellino
MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Castellini, Cella, Mullen (17′ st Pittino); Paoletti (18′ st Majer), Artioli (27′ st Wieser), Trimboli; Bragantini, Mancuso 6.5 (27′ st Mensah), Caprini 6 (40’st Bonfanti). In panchina: Andrenacci, Fiori, Galuppini, Falletti, Ruocco, Fedel, Marras. Allenatore: Possanzini. CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; D’Alessandro (14′ st Nuamah), Buglio (14′ st Pontisso), Petriccione, Rispoli (14′ st Iemmello), Favasuli; Cissé, Pandolfi. In panchina: Marietta, Bashi, Pittarello, Liberali, Di Chiara, Bettella, Oudin, Alesi, Seha. Allenatore: Aquilani. ARBITRO: Marchetti di Ostia 6.5. RETI: 7′ pt Mancuso; 24′ st autogol Mayer, 30′ st Cissé, 35′ st Favasuli. NOTE: Giornata nuvolosa; terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 7117. Ammoniti: Trimboli, Brighenti, Antonini. Angoli: 9-5 per il MANTOVA. Recupero: 1′; 4′.
