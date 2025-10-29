Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:33
verso palazzo campanella

Regione, proclamati i consiglieri eletti nella circoscrizione nord: esordienti, ritorni e conferme

La rappresentanza del Cosentino è equamente divisa: 7 donne e 7 uomini

Pubblicato il: 29/10/2025 – 13:32
COSENZA L’emozione degli esordienti e la responsabilità della rappresentanza. La proclamazione dei 14 consiglieri eletti nella circoscrizione nord, stamattina nel tribunale di Cosenza, tiene per qualche ora lontane le divergenze politiche e nel rituale all’apparenza formale e ripetitivo replica il fascino dei dispositivi di cui si alimenta la democrazia. E allora non deve stupire che le consigliere Pasqualina Straface e Rosellina Madeo, che a Palazzo Campanella siederanno su scranni opposti dell’emiciclo, si prestino all’obiettivo per l’orgoglio dell’appartenenza territoriale: «Lavoreremo entrambe per l’area jonica» assicurano nell’affollata sala 16 solitamente destinata ai processi. Parenti e staff si mescolano prima della proclamazione e balza all’occhio la folta presenza femminile tanto nella rappresentanza politica (oltre alle due consigliere già citate, la pattuglia del Cosentino comprende anche Filomena Greco, Rosaria Succurro, Luciana De Francesco, Elisabetta Santoianni ed Elisa Scutellà) che nel banco dei giudici, tutto in rosa.

I campioni di preferenze del centrodestra come gli azzurri Gianluca Gallo e Pierluigi Caputo salutano futuri colleghi che rientrano come il leghista Orlandino Greco e i “nuovi”: «Io esordiente?» si schermisce Angelo Brutto (FdI), «è la mia prima volta il consiglio regionale ma faccio politica da quando avevo 14 anni». Se Ferdinando Laghi (Tridico Presidente) sarà una riconferma nell’opposizione, una new entry – nonché vero e proprio caso politico in un capoluogo che non elegge i big dei partiti di centrosinistra più strutturati – è il civico Francesco De Cicco (Dp), assessore comunale a Palazzo dei Bruzi: «Se è possibile replicare il modello De Cicco in Regione? Certo, la mole di lavoro e le istanze dei cittadini saranno moltiplicate ma basta proseguire nella politica dell’ascolto e non si fanno errori».

Tra gli esordienti anche Riccardo Rosa (Noi Moderati): sanità e cura del welfare – con un occhio particolre rivolto alle persone con disabilità – le priorità dell’esponente del partito di Lupi e Carfagna.
Stamattina era in programma anche la proclamazione degli eletti nella circoscrizione Centro (Catanzaro), mentre l’altro ieri è avvenuta quella dei consiglieri eletti nella circoscrizione Sud Reggio Calabria. (euf)

