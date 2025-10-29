Rino Gaetano, ecco il trailer del docufilm dedicato all’artista calabrese – VIDEO

Sempre più blu

Nel giorno in cui Rino Gaetano avrebbe compiuto 75 anni, arriva il trailer ufficiale di “Rino Gaetano sempre più blu”, il nuovo film scritto da Giorgio Verdelli e Luca Rea, diretto dallo stesso Verdelli, che sarà nelle sale italiane solo il 24, 25 e 26 novembre. Un omaggio poetico e visionario a cinquant’anni dalla celebre Ma il cielo è sempre più blu, brano simbolo di un artista capace di raccontare il disagio e la bellezza della sua epoca con ironia, lucidità e una voce inconfondibile. Prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo Film in collaborazione con Rai Documentari, e distribuito da Medusa Film, il film è un ritratto corale costruito con materiali rari e preziosi: taccuini privati, interviste mai viste, memorie custodite e un brano inedito dal titolo ‘Un Film a Colori – Jet Set’, in uscita digitale per Sony Music Italy. Sui social, il presidente della Regione Occhiuto: «Oggi avrebbe compiuto gli anni Rino Gaetano, il calabrese che ha cambiato la musica italiana. In arrivo il film che lo farà rivivere sul grande schermo. La Calabria è sempre più blu».

Il docufilm

A dare corpo e voce al racconto, un mosaico di testimonianze che ricostruisce l’uomo oltre il mito: dalla sorella Anna Gaetano al nipote Alessandro, dagli amici di sempre come Riccardo Cocciante, Danilo Rea, Giovanni Tommaso, Shel Shapiro, Edoardo De Angelis, Ernesto Bassignano, fino agli eredi spirituali come Brunori Sas, Lucio Corsi, Sergio Cammariere e Giordana Angi.

A bordo di una Fiat 128, Tommaso Labate ci riporta nei luoghi della Calabria di Rino, mentre la narrazione è affidata alla voce di Peppe Lanzetta e ai timbri intensi di Claudio Santamaria, Paolo Jannacci e Valeria Solarino. Il film si muove tra pensieri taglienti e risate disarmanti, tra interviste storiche e riflessioni contemporanee, con lo sguardo di Carlo Massarini, Andrea Scanzi e Pietrangelo Buttafuoco a delineare l’opera di Rino Gaetano al di là delle etichette e delle nostalgie.

Le proiezioni speciali

Per celebrare il compleanno dell’artista, oggi si terranno proiezioni speciali in anteprima a Milano (Cinema Anteo), Bologna (Cinema Rialto), Roma (Cinema Giulio Cesare e Barberini) e Napoli (Cinema Metropolitan), offrendo al pubblico un primo assaggio di questo viaggio emozionante. E non è tutto: il 21 novembre, Sony Music Italy pubblicherà una speciale edizione dell’album ‘E io ci sto’, a 45 anni dalla sua uscita. Il repack, disponibile in CD e vinile rosso, conterrà i brani originali rimasterizzati a 192kHz e una bonus track svelata proprio oggi. Il vinile sarà accompagnato da un manoscritto inedito di Rino Gaetano che descrive un videoclip mai realizzato. Il pre-order è già disponibile qui. ‘Rino Gaetano sempre più blu’ è più di un film: è un atto d’amore, un tributo alla libertà espressiva, alla poesia e alla verità di un artista che continua a parlare al presente. Un’occasione unica per riscoprire il genio sotto il cappello, il cantautore che ha insegnato a guardare il cielo, sempre più blu.

Ecco il trailer: