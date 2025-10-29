Suv contro pullman di studenti: morto un 85enne

Il dramma

Sono circa una ventina gli studenti rimasti contusi nell’incidente frontale tra il loro pullman e il suv condotto da un 85enne di Fregona morto sul colpo, avvenuto stamane verso le 7.30 a Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso. Tra i feriti c’è anche lo stesso conducente dell’autobus interurbano dell’Atvo con a bordo almeno una cinquantina di ragazzi che stavano andando a scuola. Sul posto il Suem 118 ha inviato 6 ambulanze e l’elicottero decollato da Treviso. Dodici studenti sono stati portati al pronto soccorso di Oderzo, altre tre in quello di San Donà di Piave (Venezia), dove ne sono sopraggiunti altri due in forma autonoma. Altri quattro ragazzi sono stati portati dai loro genitori al pronto soccorso di Portogruaro (Venezia), A quanto risulta all’Adnkronos che ha sentito le due aziende sanitarie territoriali coinvolte, tutti sarebbero in fase di dimissione.

Era stata sospesa – non scaduta come appreso in un primo momento – la patente di Germano de Luca, l’85enne di Fregona (Treviso) rimasto vittima dell’incidente tra il suo Suv e un bus di linea a Oderzo (Treviso). L’uomo aveva inoltre aveva un amministratore di sostegno, ruolo che era ricoperto da Giacomo De Luca, suo omonimo e sindaco di Fregona. Secondo quanto si è appreso, la misura era legata alla necessità di garantire il patrimonio dell’uomo comunque capace di intendere e di volere. (ANSA)