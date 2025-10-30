Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, gli eventi della Regione Calabria a Paestum

il programma

CATANZARO “La Regione Calabria, con il dipartimento Turismo, partecipa alla 27ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Bmta), in programma a Paestum da oggi fino al 2 novembre, confermando il proprio impegno nella valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico, museale e paesaggistico calabrese in una delle più prestigiose vetrine internazionali del settore”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale.

“In Calabria, da gennaio ad agosto – si aggiunge – si sono registrati 1.519.460 arrivi che hanno generato 7.117.154 presenze, con una crescita rispettivamente pari al 9,7% e al 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. La componente estera ha trainato l’andamento: i turisti non residenti hanno segnato 311.630 arrivi e 1.449.984 presenze, con una permanenza media di 4,7 giorni. Di conseguenza, il tasso di internazionalizzazione, e cioè la quota percentuale di arrivi stranieri sul totale, ha raggiunto il 20,5%, in ulteriore consolidamento rispetto al 2024 (17,3%) raggiungendo il valore più alto dell’intera serie storica. La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico è un evento unico al mondo, punto di riferimento per la promozione del patrimonio culturale e per il dialogo tra popoli e istituzioni. Rappresenta un momento di grande valore per condividere esperienze, progetti e strategie che guardano al futuro dei nostri musei e siti archeologici come spazi di conoscenza, inclusione e comunità. In questo contesto, la Regione Calabria si presenta come laboratorio di buone pratiche, capace di coniugare ricerca, innovazione e valorizzazione del territorio e di promuovere una nuova visione del turismo culturale come strumento di crescita e sviluppo sostenibile per raccontare una terra di straordinaria bellezza, dove il patrimonio archeologico diventa leva di sviluppo turistico e culturale, rafforzando il legame tra identità, innovazione e ospitalità mediterranea”.

“Si tratta – si afferma ancora nella nota – di un’importante occasione di confronto e collaborazione tra istituzioni, professionisti, ricercatori e operatori turistici, con l’obiettivo di promuovere un turismo culturale sempre più innovativo, accessibile e sostenibile. Attraverso conferenze, incontri e presentazioni di progetti, la Regione si propone di valorizzare le esperienze e le buone pratiche maturate sul territorio, ponendo l’accento sull’uso delle nuove tecnologie, sull’inclusione e sulla valorizzazione dei paesaggi culturali calabresi. Allo stand della Regione Calabria saranno presenti il dirigente Cosimo Caridi, il funzionario Nicola Cirillo e la responsabile scientifica dei contenuti, l’archeologa Mariangela Preta, a testimoniare il lavoro congiunto tra amministrazione, ricerca e valorizzazione culturale”.

Gli eventi

Le attività della Regione Calabria si svolgeranno presso la sala Velia della Bmta nei pomeriggi del 30 e 31 ottobre, coordinate da Mariangela Preta, direttrice dei Musei Civici di Pizzo e Soriano Calabro.

Giovedì 30 ottobre 2025

Ore 15:00 – 15:45

Arena Digital Museum – Il futuro dei musei civici e le nuove tecnologie per la valorizzazione culturale.Interventi: Antonino Schinella, sindaco di Arena, Mariangela Preta, direttore Musei Civici di Pizzo e Soriano Calabro, Daniele Costa, ingegnere, Francesco Sorrentino, docente.

Ore 15:45 – 16:30

Presentazione del progetto “Calabria con i miei occhi”.

A cura dell’Associazione Jole Santelli in collaborazione con Modelli si Nasce Onlus.

Interventi: Paola Santelli, Mariangela Preta, Fabrizio Sudano, Silvia Cento.

Venerdì 31 ottobre 2025

Ore 15:00 – 15:45

Apprezzare la bellezza: archeologia, musei e paesaggi della Calabria.

Un confronto sul valore identitario e turistico dei beni culturali calabresi.

Interventi: Cosimo Caridi, Mariangela Preta, Stefania Mancuso, Fabrizio Sudano.

Ore 15:45 – 16:30

L’accessibilità nell’Arte e nell’Archeologia: buone pratiche per una migliore valorizzazione turistica dei siti archeologici di Reggio Calabria.

A cura della digi.Art di Rosanna Pesce.