Catanzaro, dall’Italia all’Europa: Cissè tra i baby talenti più prolifici del continente

il personaggio

CATANZARO La Lega di Serie B ha annunciato il nome del miglior giocatore della 10ª giornata del campionato cadetto: si tratta di Alphadjo Cissè, centrocampista del Catanzaro e dell’Under 21 di Silvio Baldini, che continua a stupire per talento, numeri e maturità calcistica. «Alphadjo Cissè è l’Mvp della decima giornata della serie B» – si legge nella nota pubblicata dalla Lega – «Il centrocampista del Catanzaro e dell’Under 21 di Silvio Baldini ha segnato a Mantova il suo quinto gol stagionale».

La Lega sottolinea i dati impressionanti del classe 2006, in prestito dall’Hellas Verona:

«Cissè è il secondo giocatore più giovane tra i maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni ad aver segnato almeno cinque gol in questa stagione (più giovane di lui solo Popov dell’Empoli)» – evidenzia la Lega di B.

Un primato che certifica la crescita del giovane attaccante, sempre più decisivo per la squadra calabrese. «Escludendo i calci di rigore – prosegue la nota – Alphadjo Cissè è uno dei due giocatori con più gol segnati in questa serie B (5, come Popov)».

Un altro traguardo riguarda la continuità realizzativa: «Per la prima volta nella sua giovane carriera in Serie B, Cissè è andato a segno in due presenze consecutive (coincise con due vittorie del Catanzaro)» – aggiunge la Lega di B, evidenziando l’impatto concreto del calciatore sul rendimento della squadra di Aquilani.

Dal punto di vista statistico, il giovane giallorosso ha dominato anche il turno appena concluso:

«Nessun giocatore ha effettuato più tiri di Alphadjo Cissè (5) in questo turno di serie B e nessuno ha effettuato più tiri da dentro l’area (quattro) dell’attaccante del Catanzaro» – si legge nel comunicato.

Un dato che conferma la sua pericolosità offensiva: «Alphadjo Cissè è stato l’attaccante ad essere coinvolto in più conclusioni in questo turno di serie B: otto, tra cinque tiri effettuati e tre assist al tiro per i compagni» – sottolinea ancora la Lega di serie B. L’impegno fisico e la capacità di lottare completano il profilo di un talento totale:

«Solo Kvernadze (11) ha vinto più duelli di Cissè (9) tra gli attaccanti in questo turno di campionato cadetto» e «solo Dany Mota (7) ha vinto più duelli aerei di Cissè (4) tra gli attaccanti in questo turno di serie B» – riporta la nota. Conclude la Lega di B: «Cissè è un talento in continua crescita, capace di unire tecnica, visione di gioco e intensità fisica. Numeri da grande per un classe 2006 che sta scrivendo una pagina importante della serie B». (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato