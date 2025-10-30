Club cronisti “Antonino Catera” condanna il comportamento del Cosenza calcio verso un giornalista

il caso

COSENZA Il Club cronisti calabresi “Antonino Catera” ha espresso una ferma condanna per quanto accaduto al giornalista Piergiorgio Giorno, redattore del portale Il Dot.it, durante un convegno svoltosi mercoledì 29 ottobre a Taverna di Montalto Uffugo, organizzato dalla locale Pro Loco. All’incontro erano presenti, tra gli altri, il direttore generale del Cosenza Calcio, Salvatore Gualtieri, e alcuni calciatori della squadra rossoblù. Secondo quanto ricostruito, il giornalista stava conversando con il capitano del Cosenza, Angelo D’Orazio, suo amico da oltre otto anni, quando è stato avvicinato dall’addetto stampa del club che gli avrebbe intimato di non parlare con i tesserati della società. L’episodio, avvenuto davanti a diversi testimoni, ha immediatamente suscitato sconcerto. Successivamente, il direttore generale Gualtieri ha raggiunto Giorno per porgere le proprie scuse, anche a nome del Cosenza Calcio. Nonostante ciò, nelle ore successive il giornalista — dopo aver raccontato l’accaduto sui propri profili social — sarebbe stato rimosso dalla chat ufficiale dei giornalisti accreditati presso il club rossoblù da parte dello stesso addetto stampa. Il Club cronisti calabresi “Antonino Catera” ha diffuso una nota ufficiale in cui esprime solidarietà al collega e denuncia la gravità dell’accaduto. Di seguito, il testo integrale del comunicato: «Il Club cronisti calabresi “Antonino Catera” esprime fermamente la propria condanna per l’episodio subito dal collega Piergiorgio Giorno, redattore del Dot.it, avvenuto ieri, mercoledì 29 ottobre, a pochi minuti dall’inizio di un convegno a Taverna di Montalto Uffugo organizzato dalla locale Pro Loco. All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il direttore generale del Cosenza Calcio Salvatore Gualtieri e alcuni calciatori rossoblù. Secondo quanto ricostruito, mentre Piergiorgio Giorno stava conversando con il capitano rossoblù D’Orazio, suo amico da oltre otto anni, è stato avvicinato dall’addetto stampa del Cosenza, Giovanni Folino, che gli ha intimato: “Io come Cosenza Calcio non ti autorizzo a parlare con un mio tesserato”. Il tutto alla presenza di diversi testimoni i quali hanno assistito all’accaduto. A seguito dell’increscioso episodio, il direttore generale Gualtieri ha prontamente avvicinato Giorno per porgere le proprie scuse e anche a nome del Cosenza Calcio. Nelle ore successive, il giornalista ha ritenuto comunque opportuno raccontare l’accaduto sui propri profili social. Poche ore dopo, l’addetto stampa ha provveduto a rimuoverlo dalla chat ufficiale dei giornalisti accreditati presso il Cosenza Calcio. Il Club cronisti calabresi “Antonino Catera”, nel manifestare piena solidarietà a Piergiorgio Giorno, denuncia l’ennesimo episodio negativo verificatosi nell’area comunicazione del club rossoblù e invita l’Ordine dei Giornalisti a valutare i necessari provvedimenti a tutela della libera informazione e della dignità professionale dei colleghi».

