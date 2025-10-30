Nuovo ospedale di Cosenza, domani la firma dell’accordo per realizzarlo a Rende
Saranno presenti il presidente della Regione Occhiuto, il rettore Nicola Leone, il sindaco Sandro Principe e il commissario Claudio Moroni
COSENZA Il nuovo ospedale universitario di Cosenza sorgerà sui terreni dell’Unical, nel Comune di Rende. Domani alle 11:30 alla Cittadella di Catanzaro verrà formalizzato l’accordo istituzionale tra la Regione Calabria, con il presidente Roberto Occhiuto, l’Unical con il magnifico rettore Nicola Leone, il Comune di Rende, rappresentato dal sindaco Sandro Principe e con il commissario delegato per gli interventi di edilizia sanitaria in Calabria Claudio Moroni. La sottoscrizione del documento avverrà nel corso di una conferenza stampa che i firmatari terranno presso il dodicesimo piano del palazzo della Regione.
