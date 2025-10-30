Violenza sessuale, archiviata l’accusa per il figlio di La Russa
Lo ha deciso il gip di Milano
Si chiude con l’archiviazione l’indagine in cui Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l’amico dj Tommaso Gilardoni erano accusati di violenza sessuale. La gip di Milano Rossana Mongiardo, accogliendo la richiesta dell’aggiunta Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnaro, ha archiviato l’inchiesta nata dalla denuncia di una 22enne su presunti abusi nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. I due giovani restano imputati in udienza preliminare per revenge porn in merito a due episodi distinti di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” su quella notte, senza il consenso della ragazza. (Ansa)
