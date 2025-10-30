Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:33
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’inchiesta

Violenza sessuale, archiviata l’accusa per il figlio di La Russa

Lo ha deciso il gip di Milano

Pubblicato il: 30/10/2025 – 19:35
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Violenza sessuale, archiviata l’accusa per il figlio di La Russa

Si chiude con l’archiviazione l’indagine in cui Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l’amico dj Tommaso Gilardoni erano accusati di violenza sessuale. La gip di Milano Rossana Mongiardo, accogliendo la richiesta dell’aggiunta Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnaro, ha archiviato l’inchiesta nata dalla denuncia di una 22enne su presunti abusi nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. I due giovani restano imputati in udienza preliminare per revenge porn in merito a due episodi distinti di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” su quella notte, senza il consenso della ragazza. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
archiviata l’accusa
archiviazione sessuale
gip milano
La Russa
leonardo apache la russa
Top
violenza sessuale
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x