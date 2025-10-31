Skip to main content

31/10/2025

Carceri, oltre 8 milioni di euro per la formazione professionale dei detenuti in Calabria

Il Ministero della Giustizia, in collaborazione con la Regione, finanzia laboratori per panificazione, apicoltura, produzione di vino e altri settori

Pubblicato il: 31/10/2025 – 14:29
ROMA «Dopo l’intervento di circa 5 milioni di euro a favore dell’esecuzione penale esterna, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, stanzia per la Regione Calabria nuove risorse per oltre 8 milioni di euro per la formazione professionale dei detenuti e lo sviluppo di competenze in laboratori realizzati e attrezzati allo scopo». E’ quanto si legge in una nota del ministero della Giustizia. «Continua e si rafforza – prosegue la nota – l’azione sinergica con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Si offriranno nuove opportunità ai detenuti di apprendere una professione nei laboratori di panificazione, produzione di vino sociale, apicoltura e produzione di miele, lavorazione di prodotti agricoli e altro. Saràattivato un processo per l’attestazione delle competenze da spendere sul mercato del lavoro una volta fuori dal circuito penitenziario». «Il progetto, ideato con il supporto di Gabriella De Stradis, direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione, è finanziato nell’ambito del Piano “Una giustizia più inclusiva: inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali” di cui il ministero della Giustizia è Organismo intermedio per il programma nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”» conclude la nota del ministero.

