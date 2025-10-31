Concessione dello Stadio San Vito-Marulla, Caruso e Mazzuca: «Valuteremo i nuovi adempimenti»

la decisione

COSENZA Si torna a parlare in Consiglio comunale della concessione dello Stadio San Vito-Gigi Marulla. Come assicurato dal sindaco Franz Caruso, eventuali e possibili adempimenti futuri saranno riportati all’attenzione del civico consesso. Si tratta di una decisione già concordata e assunta da tempo dal primo cittadino e dal Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca. «Riteniamo – affermano in una nota – imprescindibile riportare al vaglio del Consiglio Comunale la possibilità di rivedere la concessione dello stadio San Vito-Gigi Marulla a suo tempo deliberata in favore del Cosenza calcio. Questo perché è sempre più forte l’attrito che si registra tra la città ed il presidente Eugenio Guarascio, i cui comportamenti e dichiarazioni rappresentano vere e proprie arrampicate sugli specchi, lontane anni luce dal sentire della comunità cosentina che rimane attaccatissima ai colori rossoblù verso i quali non smettiamo di chiedere e pretendere rispetto. Ritenendo, dunque, che la questione che investe lo scollamento tra la dirigenza societaria e la città, travalichi il solo ambito sportivo, divenendo una vera e propria questione sociale, reputiamo doveroso risentire l’assise cittadina sull’intera vicenda che ovviamente terrà conto della concessione e gestione dell’impianto sportivo. Per questo motivo sono stati richiesti agli uffici comunali competenti delucidazioni relative agli aspetti tecnico/burocratici e legali indispensabili per una valutazione seria, ponderata ed incontestabile. Non appena avremo riscontro alle nostre richieste sarà nostra cura valutare le conclusioni a cui pervengono gli uffici per poter approdare in consiglio comunale in tempi brevi».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato