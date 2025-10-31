Nubifragio a Cropani, allagamenti a Catanzaro. Si ribalta mezzo dei Vigili del fuoco, danni anche sulla SS106 – VIDEO

allerta meteo

CROPANI Giornata di pioggia intensa su tutta la costa ionica calabrese dove si registrano disagi e allagamenti. La Protezione Civile ha comunicato il superamento di soglia 2 per la pioggia caduta nei comuni di Belcastro, Marcedusa e Botricello, nel Catanzarese, con qualche disagio per la viabilità.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore a causa del maltempo.

Le criticità più significative si registrano in provincia di Catanzaro e Crotone, soprattutto nei Comuni di Botricello e Cropani. Qui, in particolare, la Stazione Meteorologica Sant’Elia di Catanzaro ha registrato 144 mm di pioggia finora. Durante le operazioni, inoltre, un mezzo dei Vigili del fuoco si è ribaltato a causa del fondo stradale scivoloso. Sempre a Cropani, i vigili del fuoco sono a lavoro con motopompe ed idrovore per aspirare l’acqua dalle villette allagate a causa delle forti piogge. Attualmente tra le province di Catanzaro e Crotone sono 25 gli interventi in corso e 20 in attesa di espletamento.

Disagi nel quartiere marinaro di Catanzaro e nella zona Sud, dove si stanno verificando allagamenti e presenza diffusa di acqua nelle aree urbane. Le autorità locali e i vigili del fuoco raccomandano alla cittadinanza di “prestare attenzione, evitare gli spostamenti non necessari e non attraversare zone allagate o corsi d’acqua, anche se apparentemente poco profondi”. Registrati disagi anche nel Crotonese, in particolare a Cropani è straripato il torrente Umbro le cui acque hanno invaso la carreggiata della SS 106.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato