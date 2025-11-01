Skip to main content

01/11/2025
Maltempo tra Catanzaro e Cropani: decine di interventi. Persone in salvo a Simeri Mare – VIDEO

A lavoro fino a tarda notte i Vigili del fuoco dopo la giornata di piogge intense che ha causato disagi sulla jonica

CATANZARO Sono proseguite per tutta la serata e la notte di ieri le attività di soccorso dei Vigili del Fuoco nelle province di Catanzaro e Crotone, colpite nelle ultime ore dal maltempo. In provincia di Catanzaro, dalla mattinata di ieri, sono stati portati a termine 30 interventi, tra assistenza a persone in difficoltà, gestione di danni causati dall’acqua e allagamenti. Sono 20 gli interventi ancora in corso nella serata.

Nella provincia di Crotone si registrano invece 32 interventi conclusi, mentre 11 erano in atto fino a tarda sera, con squadre impegnate nelle aree maggiormente colpite. In un caso i vigili del fuoco hanno anche soccorso alcune persone nel Comune di Simeri Mare. Sul posto anche i Carabinieri del Comando di Catanzaro.

Il salvataggio:

