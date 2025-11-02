Catanzaro: equilibrio, freschezza e Cissè per fermare il Venezia – PROBABILI FORMAZIONI

si gioca alle 15

CATANZARO Due vittorie consecutive hanno ridato ossigeno e fiducia al Catanzaro, che oggi pomeriggio (ore 15) torna davanti al proprio pubblico per affrontare il Venezia di Giovanni Stroppa. Una sfida dal sapore speciale: i giallorossi, infatti, non hanno mai battuto il tecnico lombardo e vogliono invertire la tendenza proprio in un momento in cui la squadra sembra aver imboccato la strada giusta.

Dopo un avvio complicato, il gruppo di Alberto Aquilani ha ritrovato compattezza, equilibrio e brillantezza nelle giocate. Protagonista assoluto delle ultime uscite è stato il giovane Cissè, autentica rivelazione di questo inizio stagione: talento, velocità e personalità al servizio di una squadra che finalmente appare più sicura dei propri mezzi.

L’avversario, però, è di quelli ostici. Il Venezia, retrocesso dalla Serie A e attualmente quinto con 16 punti, arriva al Ceravolo forte del successo netto contro il Sudtirol e con l’obiettivo di consolidare la propria posizione playoff.

In conferenza stampa, Aquilani ha chiesto ai suoi di confermare la crescita mostrata nelle ultime gare.

Ancora indisponibili Di Francesco, Verrengia, Frosinini e Pompetti, fermo da tempo ai box. Ma l’entusiasmo ritrovato e il sostegno del pubblico del Ceravolo potrebbero essere le armi in più per un Catanzaro che sogna di scrivere un altro capitolo di questa rinascita. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Di Chiara; Cassandro, Petriccione, Rispoli, Favasuli; Iemmello, Cissè; Pandolfi. All.: Aquilani

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Doumbia, Hainaut, Kike Perez, Pietrelli, Busio; Yeboah, Adorante. All.: Stroppa

Foto Us Catanzaro

