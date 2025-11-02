Il Pd Cosenza: «Sul nuovo ospedale serve una proposta, non solo protesta»

l’incontro

COSENZA Il Circolo cittadino del Partito Democratico di Cosenza si riunirà domani, lunedì 3 novembre alle ore 16.30, presso la sede di via Rivocati 92, per discutere della vicenda del nuovo ospedale di Cosenza. All’incontro, convocato dal direttivo cittadino, parteciperà anche l’on. Pacenza. «Al centro del confronto – si legge in una nota – vi sarà la valutazione delle scelte operate dalla Regione in merito alla localizzazione del nuovo presidio ospedaliero e la definizione di una proposta politica e amministrativa che restituisca alla città un ruolo da protagonista nelle decisioni che ne riguardano il futuro». «È necessario che un partito come il PD si interroghi su quanto sta accadendo in merito alla scelta che la Regione sta, di fatto, imponendo sull’ubicazione del nuovo ospedale di Cosenza — afferma la segretaria del circolo Caligiuri. Sarebbe fortemente minoritaria una posizione che si limiti alla sola protesta. Occorre invece avanzare una proposta concreta, che riaffermi il diritto di Cosenza a esercitare la propria sovranità nella scelta del come e del dove realizzare il nuovo presidio ospedaliero».