Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:16
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’intervento

Scontro tra due auto nel Catanzarese, i vigili del fuoco estraggono due persone dalle lamiere – FOTO

Il sinistro sulla strada statale 106 nel tratto di Copanello di Stalettì. Tre i feriti trasportati in ospedale

Pubblicato il: 02/11/2025 – 19:16
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Scontro tra due auto nel Catanzarese, i vigili del fuoco estraggono due persone dalle lamiere – FOTO

CATANZARO Intervento dei vigili del fuoco sulla strada statale 106 nel tratto di Copanello di Stalettì, in provincia di Catanzaro, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una Peugeot e un’Audi. La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro – distaccamento di Soverato – ha operato per estrarre il conducente e la passeggera che si trovavano a bordo della Peugeot, rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo a seguito dell’impatto. I due sono stati messi in sicurezza e consegnati al personale sanitario del Suem 118 per le cure e il successivo trasferimento in ospedale. Il conducente dell’Audi, uscito autonomamente dal veicolo, è stato anch’esso affidato ai sanitari per accertamenti. I vigili del fuoco sono inoltre intervenuti per la messa in sicurezza delle vetture coinvolte e dell’intero tratto stradale. Sul posto i carabinieri per i rilievi e gli adempimenti di competenza. La SS106, nel tratto interessato, è attualmente chiusa in direzione Soverato, con uscita obbligatoria a Squillace Lido verso la Var/A.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Catanzaro
COPANELLO
Rilevanti
STALETTì
vigili del fuoco
Categorie collegate
Catanzaro
Catanzaro e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x