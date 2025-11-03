Disagi idrici a Catanzaro, il Comune: «Il servizio riprenderà domani mattina»

la comunicazione

CATANZARO «A causa dei ritardi sul cronoprogramma dei lavori eseguiti da Sorical per “interventi di manutenzione straordinaria sulla condotta premente in acciaio” di adduzione all’impianto Santa Domenica, fino al tardo pomeriggio non è stato possibile effettuare un regolare ed efficiente riempimento dei serbatoi comunali». È quanto riporta una nota del Comune di Catanzaro. «Pertanto – prosegue la nota – nel fronteggiare i disagi che riguardano anche altri comuni del catanzarese, l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili comunica che si è reso necessario protrarre la sospensione del servizio di erogazione per assicurare il raggiungimento di un adeguato livello nei serbatoi. Il graduale ripristino del normale approvvigionamento idrico è previsto a partire dalla mattinata di domani martedì 4 novembre. Si specifica che tutti i plessi scolastici interessati da ordinanza di chiusura domani riapriranno regolarmente».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato