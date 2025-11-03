Lite per gelosia, morto 60enne. L’aggressore è Cosentino

tragedia a ventimiglia

VENTIMIGLIA Un uomo di 60 anni di Ventimiglia, Giuliano Roberto Mascheroni, è morto per un’emorragia cerebrale conseguente alle lesioni riportate, la sera del 26 ottobre scorso quando è stato aggredito da un uomo di 46 anni. A conferma del pestaggio ci sono non solo le telecamere della zona, ma anche la testimonianza di una commerciante, che ha assistito ai fatti. Secondo i primi accertamenti, il sessantenne sarebbe stato avvicinato dall’aggressore mentre parlava per strada con una donna, che è risultata essere la ex compagna dell’ uomo che lo ha picchiato. Nei filmati acquisiti dagli inquirenti è stata registrata la rissa: l’uomo viene preso a pugni e colpito anche con calci alla testa L’anziano si era comunque rialzato ed era andato dai carabinieri per presentare denuncia. In caserma si è sentito male ed è stato portato in ospedale a Bordighera dove i medici, considerate le gravi condizioni, hanno deciso di trasferirlo al più specializzato ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è morto oggi. Il presunto aggressore era stato fermato la sera stessa con l’accusa di lesioni gravissime e il gip di Imperia aveva successivamente convalidato l’arresto. Ora, però, la sua posizione si è aggravata ulteriormente. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Veronica Meglio, che nelle prossime ore disporrà l’autopsia. L’aggressore, originario di Cosenza, abita anch’egli a Ventimiglia ed ha precedenti.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato