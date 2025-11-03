Pizzo, palo della luce cede in piazza: ferito gravemente un artigiano

tragedia sfiorata

PIZZO Un grave incidente ha interrotto la quiete del mattino a Pizzo, dove un palo dell’illuminazione pubblica è improvvisamente crollato in piazza della Repubblica, finendo su uno stand artigianale ancora allestito dopo la fiera di Ognissanti. A restare ferito è stato un ceramista di 62 anni, originario di Seminara, che stava sistemando le proprie creazioni quando il pesante lampione in ghisa si è abbattuto su di lui.

Il personale del 118, giunto rapidamente, ha constatato la gravità delle ferite e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero ha trasportato l’uomo all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro, dove è stato ricoverato in condizioni critiche.

I vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno delimitato l’area e avviato i rilievi per accertare le cause del cedimento. Non si esclude che il palo potesse essere compromesso da tempo o che il maltempo dei giorni scorsi abbia contribuito al crollo.L’incidente ha destato forte preoccupazione tra cittadini e commercianti, presenti in gran numero per smontare gli ultimi stand della tradizionale fiera.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato