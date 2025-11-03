Terremoto di magnitudo 2.6 ad Acri, avvertito in diversi comuni

la scossa

ACRI Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata stasera alle ore 21:03 a circa tre chilometri a ovest di Acri, nel cuore della provincia di Cosenza. Il sisma, localizzato dalla Sala sismica dell’Ingv di Roma, ha avuto un ipocentro a 10 chilometri di profondità (coordinate 39.4810 di latitudine e 16.3445 di longitudine), un dato che ne spiega la percepibilità in diversi centri della zona pur senza causare danni. La scossa, breve ma nitida, è stata avvertita soprattutto nei comuni di Luzzi, Bisignano, Santa Sofia d’Epiro e Rose. Al momento non risultano danni né a persone né a edifici. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato