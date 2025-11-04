A Catanzaro la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” – VIDEO

la ricorrenza

CATANZARO Una ricorrenza che unisce memoria e riconoscenza verso tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà e l’indipendenza del nostro Paese. È il 4 novembre, giornata dedicata alla Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, celebrata anche quest’anno a Catanzaro, in Piazza Matteotti. L’appuntamento rimanda la memoria al 4 novembre del 1918 quando l’entrata in vigore dell’Armistizio di Villa Giusti consentì al nostro Paese di rientrare nei territori di Trento e Trieste, ed allo stesso tempo completare per processo di unificazione nazionale che era iniziato durante il Risorgimento.

La giornata di oggi ha «un valore indiscutibile, quello che unisce tutti i cittadini». Perché «oggi è il giorno dell’unità nazionale, oltre a essere la festa delle Forze Armate, custodi dei valori delle tradizioni del nostro Paese, che hanno peraltro difeso col sangue durante i due conflitti mondiali». Utile ricordare anche l’impegno fuori dai confini nazionali in tempi di forti tensioni internazionali. «La difesa promuove valori di pace, i soldati che sono all’estero sono lì per assicurare la pace», ha ricordato Riccardo Sciuto, Comandante regionale della Legione Carabinieri Calabria. «Oggi è il giorno in cui la Repubblica riconosce il merito dei propri cittadini e il giorno in cui ricordiamo anche i caduti che hanno dato la vita per questo Paese».

Sulla stessa linea anche il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa che ha parlato di «una giornata importantissima» e lo dimostrano «i tanti cittadini presenti oltre all’autorità civile, mi fa piacere soprattutto che ci siano i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Casalinuovo di Catanzaro Sud, a cui è stato consegnato il tricolore, importante non solo da un punto di vista storico e patriottico perché segna la fine del conflitto mondiale per l’Italia, l’unificazione completa con Trento e Trieste, un onore ai nostri soldati caduti per la patria, ma anche un valore attuale perché significa dire “grazie” alle nostre forze armate che sono presidio e baluardo di libertà, di democrazia» e «presenti in tanti contesti internazionali per le missioni di pace, quindi un valore importante, storico e attuale», ha rimarcato ancora il Prefetto. «Questo dobbiamo tramandare ai nostri ragazzi».

È un momento difficile per il mondo intero e questa data oggi forse ha un valore ancora più alto. Ne è convinta anche il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, anche lei presente questa mattina a Piazza Matteotti. «È un valore più significativo rispetto non soltanto alla memoria a ciò che le forze armate hanno sempre segnato per l’Italia all’estero nelle missioni di pace, per difendere libertà e democrazia, ma ancor di più in scenari come quelli di Gaza, dove l’Italia ha rappresentato attraverso le forze armate quegli aiuti necessari, di medicinali, di supporti e di ogni genere, ma soprattutto di quella volontà in qualche modo di segnare la parola pace che credo debba appartenere a chi viene da uno Stato come il nostro fatto di libertà e democrazia». Un significato ancora bello per la città di Catanzaro e la Calabria con «la consegna della bandiera tricolore ad un istituto scolastico e 14 onorificenze consegnate dal prefetto Castrese De Rosa alla presenza di tante autorità». Per Wanda Ferro, quindi, «tanto significato, tanta gioia, tanta emozione e soprattutto tanta speranza per il futuro. (Gi.Cu.)

