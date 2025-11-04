Avvistati droni, chiusi gli aeroporti di Bruxelles e Liegi

sospesi i voli

Dopo una breve riapertura, il traffico aereo è stato nuovamente interrotto poco prima delle 22 all’aeroporto di Bruxelles come misura di sicurezza, a seguito dell’avvistamento di droni, secondo Skeyes, l’autorità belga per il controllo del traffico aereo. Anche il traffico sull’aeroporto di Liegi è sospeso per lo stesso motivo. Lo riporta l’agenzia Belga. Questa sera sono stati segnalati altri droni sulle basi aeree di Kleine-Brogel e Florennes.

