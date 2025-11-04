Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:10
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

sospesi i voli

Avvistati droni, chiusi gli aeroporti di Bruxelles e Liegi

Avvistamenti anche in altre basi aeree

Pubblicato il: 04/11/2025 – 23:10
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Avvistati droni, chiusi gli aeroporti di Bruxelles e Liegi

Dopo una breve riapertura, il traffico aereo è stato nuovamente interrotto poco prima delle 22 all’aeroporto di Bruxelles come misura di sicurezza, a seguito dell’avvistamento di droni, secondo Skeyes, l’autorità belga per il controllo del traffico aereo. Anche il traffico sull’aeroporto di Liegi è sospeso per lo stesso motivo. Lo riporta l’agenzia Belga. Questa sera sono stati segnalati altri droni sulle basi aeree di Kleine-Brogel e Florennes. 

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
AEROPORTI
aeroporto bruxelles
aeroporto liegi
avvistamento droni
BRUXELLES
chiusi aeroporti
DRONI
liegi
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x