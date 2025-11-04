Ecco i redditi di deputati e senatori calabresi

I Paperoni del Parlamento

LAMEZIA TERME È un preciso obbligo di legge (art. 5 del d. l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13) che i componenti del Parlamento assolvono con la pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito nell’apposita sezione “documentazione patrimoniale” sui siti internet della Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. In questi giorni deputati e senatori stanno rendendo pubblica la loro situazione finanziaria e patrimoniale, un lungo elenco di dichiarazioni da cui emergono dettagli interessanti. A livello nazionale, ad esempio, si scopre che la premier Giorgia Meloni, tra le prime a pubblicare il modello, ha dimezzato i suoi guadagni rispetto allo scorso anno. A confermarsi in cima alla classifica dei Paperoni del Parlamento è l’avvocata e presidente della commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno, che supera i 3 milioni di euro. Seguita da Giulio Tremonti che si ferma poco sopra i 2 milioni di euro.

I calabresi

Tra i deputati ed i senatori calabresi, molti dei quali non hanno ancora pubblicato l’aggiornamento riferito al 2025, non ci sono grandi sorprese, tutti o quasi con dichiarazioni corrispondenti più o meno agli introiti garantiti dallo “stipendio” parlamentare. Al Senato chi guadagna di più è Mario Occhiuto, per lui un reddito complessivo di 199.673 euro, segue poi il senatore di Fratelli d’Italia Ernesto Rapani che si ferma a quota 146.575 euro (nel suo caso però la dichiarazione non è ancora aggiornata). Tilde Minasi dichiara 122.703 euro, più indietro il segretario regionale del Partito Democratico Nicola Irto a 104.349 euro. Chiude la classifica dei senatori il meloniano Fausto Orsomarso, per lui 101.742 euro.

Nel caso dei senatori tutte o quasi sono dichiarazioni aggiornate, solo due invece i componenti della Camera dei Deputati che hanno già adempiuto all’obbligo di pubblicazione dei dati per il 2025, Anna Laura Orrico con 99.180 euro e Wanda Ferro con guadagni per 98.504 euro.

C’è poi la dichiarazione del subentrato Andrea Gentile, per il deputato di Forza Italia guadagni più contenuti, 81.828 euro, nella dichiarazione viene indicata la piena proprietà di due fabbricati (uno a Roma l’altro a Cosenza), e la nuda proprietà di altri due fabbricati, uno a Cosenza e l’altro a Malito (in questo caso il 50%). Tutti gli altri deputati calabresi non hanno ancora inserito i nuovi dati e dunque i redditi sono fermi alla dichiarazione del 2024 (Furgiuele 101.811, Arruzzolo 134.786 Stumpo 100.037, Loizzo 141.152, Tucci 98.808.

Infine, i due parlamentari di Forza Italia (sempre fermi al 2024), Francesco Cannizzaro e Mangialavori. Nel primo caso i redditi indicati lo scorso anno si fermano a quota 99.086 euro (Cannizzaro aveva dichiarato come variazione patrimoniale la dismissione di un Audi Q8 e l’acquisto di una BMW X5), per l’ex coordinatore regionale azzurro Mangialavori il reddito è quello più alto tra i parlamentari ed è, evidentemente, condizionato dai guadagni provenienti dall’attività professionale, 505.992 euro. (redazione@corrierecal.it)

